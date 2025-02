Nouvelles séries Ghost Machine dont une par Brad Meltzer, Geoff Johns et Gene Ha

Si vous n'aviez pas suivi, Ghost Machine est un label d'Image Comics créé par de grands noms du comics. Bien qu'apparu en 2023, il intègre des séries publiées avant comme Geiger de Geoff Johns et Gary Frank. Depuis, les titres se sont multipliés, et le label a pris de l'importance. En France, c'est Urban Comics qui les traduit.

Bonne nouvelle pour les amateurs, deux nouvelles séries vont intégrer le label. La première se nomme First Ghost et arrivera plus tard dans l'année. Elle sera écrite par Brad Meltzer et Geoff Johns, deux personnes qui ont marqué DC. Meltzer est un romancier à succès, et il avait écrit la Justice League pendant une période. Le dessin sera de Gene Ha. La série suivra un président des Etats-Unis fraichement élu qui découvrira, avec son jeune fils, des choses terrifiantes dans la Maison Blanche. Elle fait partie de l'univers The Unnamed.

La deuxième série fera 5 numéros et se titre Sisterhood: A Hyde Street Story. Elle sera écrite par Maytal Zchut et dessinée par Leila Leiz qui est exclusive à Ghost Machine. Ce spin-off de Hyde Street explorera des thèmes de co-dépendance et de vengeance entre deux amies de longue date. Il débutera en juillet prochain.