Des détails sur Batman Hush 2

Le mois prochain commencera dans Batman #158 la suite de Batman Hush (Silence en VF). L'équipe artistique de l'époque, Jeph Loeb et Jim Lee, fera son retour, et a dévoilé quelques éléments. L'histoire fera 6 numéros, mais elle sera coupée en 2, et le dernier numéro concluera la série Batman . Jason Todd y aura un rôle important puisque dans l'original, Loeb nous faisait croire à son retour, retour qui est désormais devenu une réalité. Il y aura cependant aussi de nouveaux personnages.

Le challenge de Hush 2 a été de l'intégrer dans la continuité moderne. Par exemple, Leslie Thompkins est vieille dans la première histoire, mais actuellement, elle est plus jeune, car rajeunie pendant les New 52. Du coup, les auteurs lui ont donné un âge entre les deux. Ils ont aussi voulu bien intégrer cet arc dans la continuité, en travaillant notamment avec Chip Zdarsky et Jorge Jimenez. D'ailleurs, un évènement majeur est prévu, impactant toute la Batfamily.

Il ne devrait cependant pas être nécessaire d'avoir lu l'histoire originale pour profiter de cette suite. Le site Bleeding Cool, en plus de rapporter tous ces éléments, a aussi diffusé un aperçu du Batman #158 en noir et blanc que vous trouverez ci-dessous