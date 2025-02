Captain America repart du #1 avec Zdarsky et Schiti

La série Captain America sera relancée en juillet 2025, et accueillera pour l'occasion Chip Zdarsky au scénario et Valerio Schiti au dessin. Après son run sur Batman , Zdarsky revient donc chez Marvel où il avait notamment travaillé sur Daredevil . Schiti reste chez Marvel, après avoir dessiné G.O.D.S. et Avengers. L'histoire du premier arc se déroulera à une époque peu explorée : juste après que Captain America sorte de la glace où il est resté depuis la Seconde Guerre Mondiale, mais juste avant qu'il ne rejoigne les Avengers.

En effet, nous suivrons une mission du héros en Lavteria pour l'armée americaine, avec sa première rencontre jamais racontée du Dr Fatalis. Il aura un nouveau costume, et fera équipe avec une version inédite des Howling Commandos. Steve Rogers découvrira un monde qui a bien changé, et devra faire des choix pour s'y adapter. Captain America #1 sortira le 2 juillet.