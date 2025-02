Analyse du trailer de Fantastic Four : First Steps

Le trailer de Fantastic Four : First Steps vient tout juste de sortir (et toujours disponible ici) mais nous vous proposons déjà notre analyse des images. Une première vidéo proposée par Marvel qui semble montrer que, cette fois, nous allons enfin dans la bonne direction concernant les Quatre Fantastiques au cinéma.

Sortie le 23 juillet 2025.

