Marvel vient de dévoiler la première bande annonce pour Les 4 Fantastiques : Premiers pas, traduction française du titre The Fantastic Four: First Steps. Avec une sortie au 23 juillet, il s'agira du troisième film Marvel de l'année, après Captain America : Brave New World et Thunderbolts*. Il sera réalisé par Matt Shakman, surtout issu de monde de la télévision. Il a notamment travaillé sur WandaVision. Les 4 Fantastiques seront joués par Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach.

VOST

VF