Live Twitch du vendredi 31/01 : Ultimate Wolverine, YFN Spider-Man, Daredevil de 2003 et bien plus

Une fois n'est pas coutume, le prochain live Twitch n'aura pas lieu ce jeudi mais vendredi ! Par contre, rassurez-vous, le programme sera toujours aussi costaud !

Pour commencer ce nouveau live, nous ferons une fois encore le tour des dernières sorties VO. Nous aurons l'occasion de parler d'Ultimate Wolverine , Aquaman et de Daredevil Unleash Hell pour ne citer que ces séries. Ensuite, nous vous donnerons quelques conseils et astuces afin de débuter les comics (en parler, c'est bien, en lire, c'est mieux !). Après cela, dans le cadre de la sortie prochaine de Daredevil : Born Again, nous allons revenir 20 ans en arrière afin de parler du long-métrage Daredevil sorti en 2003. Autant dire qu'il y aura beaaaaucoup de choses à en dire. Enfin, nous terminerons avec notre avis sur la série animée Your Friendly Neighborhood Spider-Man dont les premiers épisodes seront tout juste sortis.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à jeudi 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/secteur_2814, bonne journée à tous !

Pour rappel, le Secteur 2814 est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/secteur_2814

Youtube : https://www.youtube.com/@secteur_2814

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/secteur_2814/