Photo de tournage pour Supergirl

Si cette année 2025 accueillera de nouveau sur les écrans de cinéma Superman , l'année prochaine, ce sera le tour de sa cousine, Supergirl. Vous le savez, le film s'intitulera Supergirl : Woman of Tomorrow, et sera basé sur le comics éponyme de Tom King et Bilquis Evely. La première photo dévoile l'actrice Milly Alcock dans le rôle titre, de dos, sur une chaise de tournage. On y voit aussi en fond un bar comme dans le comics. Peu de détails supplémentaires, mais ça confirme au moins que ça avance ! Le film est prévu pour juin 2026.