Insomniac refuse de confirmer la date de sortie du jeu Wolverine

Si vous êtes amateur de jeu video, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que la société Insomniac fait du bon boulot mais également que c'est le genre de société qui prend son temps. Dans le cas du futur jeu Wolverine, on s'approche même du record puisque très peu d'informations sont tombées autour du jeu et ce depuis... 2021 !

C'est donc sans surprise que, durant une interview de Variety avec Chad Dezern, co-dirigeant d'Insomniac Games, il a été demandé si le allait sortir en 2025. Et malheureusement, c'est également sans surprise que nous restons dans le flou. Voici ce qu'il a répondu :

Nous avons annoncé Wolverine, et nous aimerions beaucoup vous en dire plus, mais nous devons être comme Logan aujourd'hui, et rester très stoïque jusqu'à ce qu'il soit temps de sortir les griffes.

Du côté de la toile US, plusieurs hypothèses commencent à hémerger quant à ce long Silence . Celle qui revient le plus souvent concerne non pas le présent mais le passé. En effet, nombreux sont ceux qui pensent que l'annonce initiale de ce jeu a tout simplement été faite bien trop tôt ce qui, bien évidemment, rend l'attente d'autant plus longue.