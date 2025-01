Swamp Thing sera un film d'horreur gothique

James Mangold, réalisateur renommé de films tels que Logan et Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, a confirmé son implication dans le projet de film Swamp Thing pour le DC Universe.

Dans une interview accordée à Variety, Mangold a précisé sa vision du film : "Je le vois comme un film d'horreur gothique très simple et épuré, centré sur cet homme/monstre." Il a également mentionné son intérêt de longue date pour l'idée de réaliser un film inspiré de Frankenstein.

Le personnage de Swamp Thing, créé en 1971 par le scénariste Len Wein et l'artiste Bernie Wrightson, est un scientifique nommé Alec Holland qui, après un accident, se transforme en une créature végétale dotée de pouvoirs surnaturels. Le film de Mangold s'inscrira dans le cadre du chapitre 1 du DC Universe, intitulé "Dieux et Monstres", qui comprend également des projets tels que Superman: Legacy et The Brave and the Bold.

Bien que la date de sortie de Swamp Thing n'ait pas encore été annoncée, le film suscite déjà un grand intérêt parmi les fans de l'univers DC, notamment en raison de la vision unique de Mangold pour ce personnage emblématique.