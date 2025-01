Charlie Cox et Daredevil : une histoire d'amour qui va durer

Charlie Cox, l'acteur qui incarne Daredevil dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), a exprimé son désir de continuer à jouer le rôle de Matt Murdock bien au-delà de ses 60 ans.

À la suite du retour de Hugh Jackman en Wolverine dans Deadpool and Wolverine , Charlie Cox a partagé son enthousiasme pour la longévité de son personnage, soulignant qu'il pourrait rester fidèle à ce rôle pendant encore de nombreuses années.

Il s'inspire d'un aspect clé de Daredevil : l'intellect et l'émotion, plutôt que la forme physique. Son optimisme repose sur la direction que pourrait prendre le MCU et l'acceptation de versions plus matures des super-héros, à l'instar des comics où Murdock, bien que plus âgé, reste pertinent. Cette vision offre à Cox la possibilité d'apporter une profondeur encore plus grande au personnage à mesure qu'il vieillit.

Plus ça dure, plus il sera difficile de lâcher prise. Au New York Comic Con, j’ai discuté avec deux scénaristes de Daredevil , une équipe d’écriture et une équipe de BD et ils se préparent à sortir une série ou une bande dessinée où Matt Murdock a 60 ans. J’ai dit : « Oh, d’accord. Nous avons donc du temps.»

Cela rejoint la tendance actuelle à revisiter des personnages classiques avec des versions plus âgées et plus expérimentées, un phénomène qui pourrait transformer le MCU dans les années à venir.