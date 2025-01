Le trailer de Daredevil: Born Again

Après de nombreux petits teasers ci et là, la bande annonce de Daredevil : Born Again est ENFIN tombée. Et autant le dire tout de suite... les acteurs semblent être revenus en pleine forme et cela fait plaisir à voir. La vidéo de deux minutes nous présente tous les personnages que nous avons connu lors de la diffusion de la série TV Daredevil sur Netflix mais quelques années plus tard. Autrement dit, certains d'entre eux ont clairement changé. N'est-ce pas, monsieur le maire ?

En VO :

En VF :

Alors, qu'en avez-vous pensé ? Êtes-vous satisfait ? Qu'attendez-vous de ce retour exactement ?