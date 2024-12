Premier aperçu du costume de Flash version Absolute

Nous le savons et vous le savez. La nouvelle direction prise par DC intitulée Absolute est du genre à modifier de manière plus ou moins radicale le design de ses personnages. Et visiblement, Flash ne va pas échapper à la règle.

En effet, plusieurs informations sont tombées quant au futur numéro #1 et avec elles, des concept arts ainsi que les covers. L'occasion pour nous d'avoir un premier aperçu du bolide écarlate. Et cette fois encore, le changement est du genre radical.

Voici les images :

Pour info, Absolute Flash #1 sera écrit par Jeff Lemire et dessiné par Nick Robles. Il sortira le 19 mars pour 4.99$. Nous avons également une petite description dudit numéro :

Sans mentor... sans famille... sans la Speed Force, ce qui reste c'est l'Absolute Bolide écarlate !

Alors, qu'en pensez-vous ? Le titre vous intéresse ? Que pensez-vous de ce nouveau design ?