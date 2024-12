Are you super ready ?

Il était TRES attendu et aujourd'hui, il a fini par pointer le bout de son nez ! Le trailer de Superman est là ! Il faut dire aussi que les attentes concernant ce film sont gigantesques non seulement parce qu'il s'agit d'un film Superman mais aussi et surtout parce qu'il s'agira du premier long-métrage de DCU version James Gunn. Autant dire que TOUS les lecteurs de DC Comics auront les yeux rivés sur ce film lors de sa sortie. Mais pour l'heure... place à la bande annonce !

VF :

VOST :

Comme vous allez le constater, les images sont nombreuses mais ne permettent pas pour autant de déceler quelles sont les grandes lignes du film. Ce n'est pas plus mal, non ? Qu'en avez-vous pensé ?