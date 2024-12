Marvel annonce le crossover X-Manhunt pour 2025

1er crossover d’envergure From the Ashes

Alors que le premier crossover entre les titres X-Men et Uncanny X-men Raid on Graymalkin a déjà bien commencé, on apprend qu’il ne sera finalement qu’une mise en bouche avant l'arrivée du premier gros crossover de cette nouvelle période : X-Manhunt.

Ce crossover va s’attarder sur la poursuite du Professeur Xavier. Alors qu’il avait accepté son sort en prison, il est poussé par un mystérieux objectif qui le pousse à s’évader de la prison Graymalkin. Il n’a pas de temps à perdre alors qu’un mystérieux virus télépathique fait des ravages dans son esprit ainsi que ceux qui l'entourent. La chasse du mutant le plus dangereux du monde commence alors qu’il appelle à l’aide ses X-Men. Certains sont prêts à le pardonner, d’autres non. Les différents groupes de mutants vont s’affronter pour décider de son destin.

Le crossover occupera tous le mois de mars, il est en 7 parties et sera répartie dans plusieurs titres d’équipes mutants. On retrouvera dans l’ordre : UNCANNY X-MEN, NYX, STORM, X-MEN, X-FACTOR, X-FORCE, avant se conclure dans le one-shot X-MANHUNT OMEGA écrit par Gail Simone (Secret Six) & Murewa Ayodele, et dessiné Gleb Melnikov (Robin Infinite). EXCEPTIONAL X-MEN servira de numéro tie-in avec un possible retour de Mr Sinister d'après la couverture.