Venom The Last Dance : une fin de course à 472 millions de dollars

C'est la fin de l'exploitation du film Venom: The Last Dance dans le salles de cinéma. Autrement dit, l'heure est au bilan. Et autant dire qu'il y a deux façons de l'étudier.

Au final, le film a terminé sa course avec un 140 millions de dollars sur le sol américain et un 333 millions de dollars dans le reste du monde. Cela porte les recettes du film à 472 millions de dollars. Dans les faits, c'est donc bien mieux que Madame Web et Morbius. Par contre, c'est en dessous des deux premiers films Venom qui avaient réalisé, respectivement, 850 et 500 millions de dollars.

Bien sûr, pour Sony, l'affaire reste rentable puisque ce troisième opus leur avait coûté 120 millions de dollars. Et après plusieurs flops, on les imagine mal cracher sur un bilan qui se termine dans le vert malgré tout.