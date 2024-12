DC Universe Infinite est disponible en France

Rappelez-vous, lors de l’annonce de DC Universe Infinite, une application de lecture de comics numérique, Jim Lee avait annoncé qu’elle serait disponible fin 2021 dans le reste du monde. Depuis le temps a passé, et 3 ans plus tard l’application arrive enfin (!) en France sur iOS et Android.

L’application fonctionne comme Marvel Unlimited, on souscrit à un abonnement qui permet de lire plus de 30 000 comics. On retrouve aussi des comics inédits au format papier, les Digital First comics, ainsi que récemment la collection DC GO! qui regroupe l’offre webtoons de l’éditeur, que ce soit des récits inédits ou des classiques réadaptés à la lecture webtoons.

Au niveau des différentes offres d'abonnements, il y a l’abonnement mensuel à 6,99€ et annuel à 65,99€ pour l’offre classique. Il y a l’abonnement Ultra à 84,99€ par an qui réduit l’accessibilité aux nouveautés à 30 jours après sa sortie au lieu de 6 mois. Il permet aussi d’avoir accès aux éditions collectés de certaines séries en numérique.

L’application est téléchargeable sur Google Play et l'App Store.