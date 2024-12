James Gunn s'exprime sur les grands méchants du futur DCU

Hier soir, James Gunn a une fois encore pris la parole. Cette fois, il s'est exprimé sur le DCU et plus particulièrement sur l'importance des super-vilains au sein des films. Et si, pour le moment, aucun nom n'a filtré, on en sait à présent un peu plus quant à la tendance générale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Gunn semble vouloir s'écarter du schéma de Marvel.

Voici ce qu'il a déclaré :

Ce sont des histoires connectées les unes aux autres mais les gens seront toujours en train de dire "Qui est le grand méchant" ? Est-ce qu'il y aura des grands méchants pour liés les films ? Oui. Mais n'y aura-t-il que cela, "Hey, je vais raconter cette seule histoire autour de ce grand méchant ?" Non. Le but est d'avoir un univers connecté. Nous sommes en train de construire un monde. Nous ne sommes pas en train de construire une histoire". Nous ne sommes pas en train d'écrire une histoire avec un début, un milieu et une fin. Nous sommes en train de créer un univers dans lequel les gens peuvent venir et nous rejoindre et tenter l'expérience. C'est une approche plus similaire à Star Wars.

Que pensez-vous de cette approche ? Est-ce un schéma qui pourrait vous intéresser ?