Superman & Lois : Les showrunners voulaient Brainiac et Darkseid pour la suite de la série

Il y a quelques jours a été diffusé le dernier épisode de la série TV Superman & Lois, clôturant par la même occasion un gros chapitre de la CW, celui du Arrowverse. Aujourd'hui, ce sont les showrunners de la série TV qui ont pris la parole sur le sujet. Ils ont notamment expliqué quels étaient leurs plans pour la suite si Superman & Lois avait droit à plus de saisons.

Voici ce qu'ils ont déclaré :

Si nous étions partis sur deux saisons supplémentaires, nous aurions vraiment exploré Brainiac. Nous aurions fait quelque chose de plus cool, nous l'aurions utilisé pour faire du Brainiac un peu plus traditionnel. Nous avions également discuté d'un moyen de le mener à Darkseid. J'ignore si DC nous aurait donné la permission d'utiliser Darkseid, on aurait donné tout ce qu'on pouvait pour essayer de l'obtenir. Cela aurait été très amusant.