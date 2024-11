Nouveau teaser pour Ironheart et Daredevil Born Again

C'est dans le cadre de la traditionnelle vidéo de fin d'année présentant les séries à venir que Disney + a mis en avant quelques nouvelles images des séries Ironheart et Daredevil : Born Again. Et attention, interdiction de cligner des yeux ! Les vidéos ne font que quelques secondes !

Pour voir le teasing d'Ironheat, c'est par ici tandis que le teaser de Daredevil : Born Again sera plutôt par là.

Et pour les amoureux de Mickey, vous trouvez l'intégralité de la vidéo recap (comprenant également les deux ci-dessus donc) ci-dessous :

De votre côté, quelle est la série qui vous motive le plus pour l'année 2025 ?