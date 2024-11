Joker : Folie à deux se casse aussi la figure en PVOD

Comme vous le savez sans doute déjà, le film Joker: Folie à deux est d'ores et déjà disponible en PVOD soit en vidéo à la demande malgré le fait qu'il soit sorti récemment. La raison ? Tenter de sauver un peu les meubles et de rattraper les chiffres catastrophiques du cinéma. Sauf que voilà, les premiers chiffres du film en PVOD sont sortis et pour le moment, ce n'est guère mieux. En effet, il ne se retrouve qu'à la quatrième place des films demandés puisqu'il se place derrière The Substance, Deadpool & Wolverine et Beetlejuice Beetlejuice sur iTunes et Fandango. En somme, ce n'est visiblement pas grâce à la PVOD que les studios vont pouvoir rectifier le tir.

Pour ce qui est du réalisateur du film il est à noter qu'il a enfin pris les armes ! En effet, Todd Philipps s'est enfin manifesté pour exprimer son mécontentement. Voici ce qu'il est déclaré :

Arrêtez de mettre des publicités avant les films ! Nous avons payé nos tickets. Nous sommes excités d'être là. Les publicités ont tendance à faire sortir tout l'air de la salle.

Voilà, voilà, voilà... Il a pris les armes donc, mais contre les publicités. Oui bon, on ne peut pas se battre sur tous les fronts hein !

Pour les intéressés, sachez d'ailleurs que sa petite déclaration n'a pas du tout été appréciée du côté de l'industrie hollywoodienne notamment du fait que les publicités (et le popcorn, bien sûr) soient souvent vus comme étant ce qui rapporte vériablement de l'argent dans les salles de cinéma.