J. Michael Straczynski quitte Captain America fin 2024

Alors que le tome 2 de nouvelle série Captain America arrive le mois prochain en France, c'est déjà la fin du run de J. Michael Straczynski sur Captain America qui se terminera au mois de décembre 2024.

L'auteur a annoncé sur les réseaux sociaux que le numéro 16 sera le dernier numéro de son passage, assez court au final, sur le personnage. On n'a pas plus de précision si la série continue après son départ, mais avec l'arrivée d'un nouveau film Captain America, on peut supposer qu'on aura l'éternel retour au numéro un de la part de l'éditeur.

Le dernier arc verra Captain America s'associer avec Spider-Man (Peter Parker) et Thor (Deux personnages qu'avait écrits l'auteur dans le passé) les amenant dans les ruines de Broxton, une ville liée à Thor et introduit par Straczynski dans son run sur le dieu nordique.