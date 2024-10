[NYCC] Une histoire à la Old Man Logan pour Daredevil

Marvel a annoncé la publication prochaine d'une nouvelle série nommée Daredevil : Cold Day in Hell. L'équipe artistique sera composée de Charles Soule au scénario et Steve McNiven au dessin. Le principe est similaire à Old Man Logan : le récit se déroule quelques décennies dans le futur, et on suit une version âgée de Matt Murdock . Il a perdu ses pouvoirs depuis longtemps, et le monde a désespérément besoin d'un héros pour le sauver. Une catastrophe va alors lui rendre ses pouvoirs, et Captain America va lui confier une mission pour aider le monde. Daredevil: Cold Day In Hell #1 arrivera en avril 2025.