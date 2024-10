Elizabeth Tulloch prend la défense de DC suite à l'annulation de Superman & Lois

C'est lors d'un entretien avec Katee Sackhoff qu'Elizabeth Tulloch a tenu à prendre la parole concernant l'annulation de la série Superman & Lois. Si l'actrice confie une certaine déception, elle reste consciente qu'il allait falloir passer le relais tôt ou tard et souligne le fait qu'il ne s'agit en aucun cas de la faute de DC Comics et encore moins de James Gunn.

Voici ce qu'elle a déclaré :

Nous nous sommes lancés là-dedans en pensant que nous allions avoir sept saisons. C'est ce qu'on nous avait dit, alors cela a été choquant d'apprendre tout ceci. Les gens continuent de blâmer Gunn et Safran mais la vérité, c'est que la CW a été vendue à Nexstar, David Zaslav est à présent à la tête de Warner Bros et DC Comics a aussi de nouvelles têtes. Il y a eu beaucoup de critiques envers James Gunn et Peter Safran alors qu'au final, si vous êtes un fan de Superman , soyez ravi du film et ayez confiance en sa vision. Parce que je pense que tout ce que Gunn a réalisé a été génial, et je pense que cela va être génial.

Oui, je suis déçue, mais ce n'est pas non plus comme si je jouais Lois Lane en me disant "Bien, je vais être la dernière Lois Lane de l'Histoire". Vous savez qu'à un moment, il faudra passer le relais, et c'est arrivé un peu plus tôt que prévu mais je pense que la Lois de Rachel Brosnahan sera super. David Corenswet sera un Superman génial. Il est temps de passer le relais.