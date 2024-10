Joker : Folie à deux : Comment en est-on arrivé là ?

Cela fait maintenant deux semaines que le film Joker : Folie à deux, suite de Joker , est sortie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le film de Todd Philipps avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga a mis tout le monde d'accord. Mais malheureusement, pas dans le bon sens du terme... Retour sur le petit dernier de la team Warner Bros / DC Comics.

Nous sommes fin septembre 2017. Justice League, le film de Zack Snyder supposé relever le niveau et enfin imposer le DCEU comme étant un univers solide n'est pas encore sorti. A cette époque, les fans sont encore plutôt mitigés concernant le projet cinématographique sur le long terme de la team Warner / DC Comics et pour cause, non seulement les films sortis jusque-là (Man of Steel , Batman v Superman : Dawn of Justice , Suicide Squad et Wonder Woman ) divisent les critiques, les fans et le grand public (avec une petite exception pour WW qui a plutôt mis tout le monde d'accord) mais, en plus, les dirigeants eux-mêmes ne semblent pas savoir sur quel pied danser avec, un jour, un Geoff Johns qui te dit que tous les films sont connectés puis, le lendemain, l'inverse. Bref, à cette époque, malgré la petite lueur d'espoir portée par Gal Gadot et Patty Jenkins, ce n'est pas la joie... Nous rions jaune suite à la remise de l'Oscar du meilleur maquillage au film Suicide Squad et nous ne savons pas quoi penser du futur Justice League suite au départ de son réalisateur Zack Snyder lors de l'étape de la post-production pour raisons familiales.

Nous sommes à la mi-novembre. Justice League sort enfin et, une fois encore, les critiques sont on ne peut plus mitigées. Du côté des DC Boys, c'est l'impatience. Alors que Marvel s'approche déjà de son Avengers: Infinity War et prouve sa volonté de vouloir un univers complexe et cohérent, du côté de la Distinguée Concurrence, on manque encore d'une vision efficace et surtout... claire. Dans un sens, l'annonce de Juillet 2018 en est d'ailleurs une nouvelle preuve. Certes, annoncer Joaquin Phoenix en Joker peut clairement être pris comme étant une bonne nouvelle (même si, bien sûr, on a déjà des "il ne fera pas mieux que Heath Ledger" mais bon... tout comme à l'époque de ce dernier, nous avions eu des "il ne fera pas mieux que Jack Nicholson") et nous savions déjà qu'un film Joker "à part", avec un nouvel acteur allait voir le jour mais là, c'est "officiel" : il y a bien un nouveau Joker . Autrement dit, Warner Bros / DC ne parvient pas à gérer son univers mais se permet tout de même de te proposer des projets annexes. Je suppose que chacun peut voir cette annonce d'une manière différente mais, pour ma part, il n'y a qu'un mot qui me vient à l'esprit avec cette annonce : débandade.

Nous sommes en avril 2019. Nous n'irons pas jusqu'à dire qu'il y a un immense rayon de soleil au-dessus de la tête des dirigeants de la Warner Bros mais, au moins, le DCEU a de quoi souffler un peu. Aquaman est souvent considéré comme étant le meilleur film du DCEU et Shazam , qui vient de sortir, a également été bien reçu. Mais, surtout, la bande annonce de Joker premier du nom est sortie et... elle est extrêmement bien reçue !

Nous sommes le 4 octobre 2019. Joker sort dans les salles obscures américaines (cinq jours avant notre bel héxagone). Et cette fois, c'est la bonne ! Le film ne fait pas partie du DCEU. Le film n'est pas un film de super-héros. Sur plusieurs points, le film ne présente même pas le Joker mais qu'importe, le film est magistral. Film engagé, critique sociale violente et sans concession, interprétation exceptionnelle, photographie et musique irréprochables, écriture impeccable... le long-métrage est une claque. Il est récompensé à la Mostra de Venise et son démarrage à l'international est très solide, le long-métrage ayant cumulé 140 millions de recettes dans près de 73 pays avec un lancement record dans bon nombre d'entre eux. Enfin, le film s'est imposé au box-office comme le plus gros week-end d'ouverture aux US pour un mois d'octobre. Les recettes de Joker sur ces premiers jours sont estimées à 93,5 millions de dollars. Et autant dire qu'il faudra bien profiter de ce film car Todd Phillips l'a dit plus d'une fois : il a pensé le film comme étant un film complet. Autrement dit... pas de suite !

Nous sommes en juin 2022. Après de nombreuses rumeurs, un jeu de chat et de la souris entre Todd Phillips et les journalistes, c'est le moment de l'annonce : il y a bien une suite en développement. On aura de nouveau Todd Phillips à la réal' et au scénar' (accompagné par Scott Silver). Et, surprise, on a même le titre : Joker: Folie à Deux. Pour ce qui est de l'explication quant à ce retournement de situation, c'est assez simple. Phillips a déclaré : c'est pour l'argent j'ai encore des idées, des choses à dire sur le personnage. Cela tombe bien, Phoenix pense également que cette nouvelle version du Joker ne possède aucune limite. Le même mois, le nom de Lady Gaga et le principe de comédie musicale commencent également à circuler mais jusque-là, rien d'officiel.

Nous sommes en août 2022. Lady Gaga est confirmée tout comme de nombreux acteurs qui annoncent, suivant les cas, leur retour ou leurs débuts dans l'univers de Phillips. Le tournage débute le 10 décembre de la même année et s'achève le 5 avril 2023. Entre-temps, en février, nous avons droit à une première image de Lady Gaga dans le rôle d'Harley :

Nous sommes le 10 avril 2024. La bande annonce sort et, cette fois encore, cela s'annonce grandiose ! La photographie, la musique et l'interprétation de Phoenix et Gaga s'annoncent incroyables. Tout le monde crie au génie et on pense déjà aux oscars.

Nous sommes le 12 octobre 2024. Le film est sorti il y a un peu plus d'une semaine et autant dire qu'il s'est bien cassé la figure. Cela s'est passé tellement rapidement que Joker : Folie à deux nous aura permis de nous rappeler combien le bouche à oreille pouvait détruire un long-métrage. Le film se paie un démarrage catastrophique aux Etats-Unis avec un très petit 40 millions de dollars tandis que le premier week-end, au niveau mondial, ne monte qu'à 114.7 millions de dollars. Un résultat qui aura poussé les spécialistes à revoir leurs prévisions par deux fois. Après une semaine entière d'exploitation aux Etats-Unis, le film a difficilement atteint les 44.6 millions de dollars soit 66% de moins que ce que le premier opus avait réalisé sauf que ce deuxième opus a coûté bien plus cher que le premier. Pour les principaux concernés, la douche est glacée. Nous avons notamment une Lady Gaga qui ne comprend pas les chiffres et les critiques surtout après l'accueil et la standing ovation reçus à la Mostra de Venise. Et l'avenir ne s'annonce pas meilleur puisque, selon toute vraissemblance, le film devrait déjà chuter à la troisième place lors de sa prochaine semaine d'exploitation suite à l'arrivée de Terrifier 3 et The Wild Robot.

Mais alors, que s'est-il passé exactement ? Au final, où sont passés cette photographie, cette musique et ces interprétations jugés incroyables ? Oh, ils sont bien là. Mais il s'agit là des seuls éléments à retenir du film. Pour le reste, il y a énormément de choses qui ne vont pas. Le côté "comédie musicale" est inutile dans le sens où il n'apporte rien au film. Et dans le sens où il est omniprésent, c'est déjà un réel problème. Dans le même ordre d'idée, ces passages chantés parfois dansés ne répondent à aucun code. Tantôt, il peut s'agir du Joker qui imagine des choses, tantôt, il s'agit de la réalité. Mais pire encore, les passages non chantés sont également loin d'être sans défauts. Longs et parfois répétitifs, le film a tendance à tourner en rond une fois la première heure passée. En fait, le jugement du Joker manque cruellement de rythme et de rebondissements. Or, il dure une bonne partie du film. Enfin, il n'y a rien de ce qui avait fait la puissance du premier film. Il n'y a aucun message et encore moins de critique sociale. Tout juste y trouverez-vous une redite bien moins forte de ce qui a déjà été dit dans Joker premier du nom. Pour les intéressés, vous trouverez notre critique complète ici.

Là où cela coince, c'est que selon les dires, les studios ne seraient pas intervenus sur le film. Après le succès de Joker , ils auraient donné carte blanche au réalisateur pour qu'il puisse développer toutes ses idées. Autrement dit, cette fois, ce n'est pas la prise de contrôle de la Warner Bros qui serait à blâmer mais bien Phillips dont la vision, pour le coup, s'approche plus de la lubie. Dans tous les cas, il s'agit d'un nouveau coup dur pour DC qui peut définitivement laisser tomber l'appellation Detective Comics et le surnom Distinguée Concurrence. C'est triste à dire mais avec un tel acharnement, Destin Cruel lui collerait bien mieux.