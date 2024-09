Sonic et la Justice League s'unissent

Il y a peu, Sega a diffusé une vidéo en direct pour annoncer une collaboration avec DC Comics. Il en résulte notamment une prochaine série de comics qui sortira à partir de mars 2025. Dans celle-ci, non seulement Sonic et ses amis feront équipe avec la Justice League, mais ils fusionneront aussi, donnant l'inévitable Sonic/Flash. Cette mini-série de 5 numéros sera écrite par Ian Flynn, le scénariste du comics Sonic. Les dessinateurs n'ont pas encore été annoncés.

Cette Justice League originale aura Silver en Green Lantern , Tails en Cyborg , Shadow en Batman , Sonic en Flash, Knuckles en Superman et Amy Rose en Wonder Woman . Ce comics n'est qu'une partie de la collaboration entre Sega et DC. Il est notamment prévu des produits dérivés pour fin 2025. Et peut-être d'autres surprises, comme un dessin animé ?