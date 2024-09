Superman et Lois : bande-annonce de la saison 4

Plus que 2 semaines avant le début de la quatrième, et dernière saison, de Superman et Lois. Une des meilleures surpises venant du département télévision de chez DC s'achève en adaptant un des arcs les plus emblématiques de l'histoire du personnage, La Mort de Superman !



Initialement prévu pour 7 saisons, la série se doit désormais de conclure avec cette quatrième saison, et avec une baisse de budget, qui changera notamment l'importance des rôles secondaires des saisons précédentes. Le co-showrunner Todd Helbing s'est récemment exprimé sur comment cette saison a été abordée avec tous ces changements.

Quand la saison 4 a été annoncée comme étant la dernière saison, on s'est dit : 'OK, on peut vraiment aller à fond sur Doomsday , faire notre propre version de La Mort de Superman '. Tout s'est étrangement très bien goupillé finalement. C'est juste triste que cela doit être la dernière saison. L'impact de la mort de Superman , sur ses amis et sa famille, sera l'élément qui va lier tous les personnages et tous les thèmes de la série. On a l'impression qu'on a eu une très bonne interprétation, de cet évènement, qui est impactante, émouvante et surprenante. D'épisode en épisode, il y a pas mal de surprises qui sont excitantes pour un spectateur, mais il y a aussi des moments forts en émotion. - Todd Helbing, showrunner

La premier épisode de la saison 4 de Superman et Lois sortira le 7 octobre aux États-Unis, sur la CW.