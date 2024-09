Une mini-série Sam Wilson : Captain America pour 2025

Les Big Two on souvent tendance à faire de la synergie avec les films et séries télévisés qui adapte leurs personnages. C’est surtout Marvel qui est un spécialiste en la matière, et le prouve encore avec l’annonce d’une nouvelle mini-série Sam Wilson : Captain America.

Au scénario, on retrouvera Greg Pak (Dark Vador, Planet Hulk ) et Evan Narcisse (Rise of the Black Panther ) et pour les dessins Eder Messias (Spider-Man: The Lost Hunt).

Pour l’histoire, alors que Captain America (Sam Wilson) va à l’anniversaire d'Isaiah Bradley, il apprend l’existence d’une nouvelle compagnie qui développe des plateformes flottant où les personnes dans le besoin peuvent faire une demande de terrain et y créer leurs propres fermes. Mais après que Sam découvre les sombres objectifs de cette compagnie, il va se retrouver confronter au chef de la sécurité qui est surprise, Red Hulk . Comme par hasard alors que Captain America : Brave New World verra Red Hulk comme l’un des antagonistes du film.

Le premier numéro sortira en janvier 2025 en VO.