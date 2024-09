Josh Brolin pourrait devenir le prochain Green Lantern

Le DCU de James Gunn est petit à petit en train de se mettre en place. Et l’une des futures séries DC Comics s’intitule Lanterns.

Elle verra Hal Jordan et John Stewart enquêter sur Terre sur un sombre mystère. Les détails spécifiques de la série sont actuellement gardés secrets, mais ce que l’on sait, c’est que John serait le principal Green Lantern du DCU, tandis que le Green Lantern le plus populaire de tous les temps, Hal Jordan, bénéficiera d’un rôle de mentor.

Hal Jordan serait l’un des personnages principaux de la série, et ce n’est nul autre que Josh Brolin qui serait pressenti pour l’incarner. L’acteur aurait reçu une offre pour jouer cet emblématique personnage, bien qu’aucun accord officiel n’ait encore été signé.

En cas de refus de la star des films Dune, James Gunn a dressé une short-list d’acteurs qui pourraient prendre le relais : Matthew McConaughey et Ewan McGregor.

Les deux acteurs ont prouvé à maintes reprises leur talent tout au long de leur carrière, et chacun pourrait apporter une touche différente au personnage de Hal Jordan .

Matthew McConaughey, avec son charisme texan, possède une assurance naturelle qui collerait bien au personnage de Jordan. Il a également cette capacité à rendre ses personnages accessibles, un trait souvent associé à Hal Jordan dans plusieurs interprétations.

De son côté, Ewan McGregor apporterait une profondeur et une gravité considérables au personnage. Il est facile d'imaginer McGregor donner à Hal une dimension plus réfléchie et cérébrale, semblable à ce qu'il a fait avec Obi-Wan Kenobi dans Star Wars.

Mais ce ne sont pas les seuls à être dans cette liste. En effet, selon des rumeurs à prendre avec des pincettes, Timothy Olyphant et Chris Pine, déjà présent dans le DCEU, seraient sondés.

Réponse dans les prochaines semaines…