Daredevil: Born Again, Charlie Cox confirme qu'il devait y avoir une coupure avec la sÃ©rie Netflix

La série Daredevil: Born Again était absente de la Comic-Con de San Diego mais ce n'est pas pour autant que le casting s'est tourné les pouces. Ainsi, nous apprenons que certains acteurs étaient présents à la GalaxyCon ce week-end. Et c'est durant cet évènement que l'acteur Charlie Cox s'est exprimé sur la direction prise par Daredevil : Born Again ou, pour être plus précis, sur le changement de direction réalisé en cours de route.

Voici ce qu'il a déclaré :

Elden (Henson) n'était pas supposé rejoindre la série à l'origine. Dans la version originelle... ils avaient écrit un cameo dans le premier épisode afin de mettre fin au lien entre les deux séries TV et donner une fin aux anciens fans mais ils ont mis cela au rebut dans la nouvelle version.

Pour le reste, voici quelques autres informations qui sont tombées durant l'event :

- Matt et Wilson Fisk ont des arcs séparés. Ils n'auront que quelques interactions. Par contre, des interactions décrites comme étant "mémorables"

- Deborah Ann Woll signale qu'elle a eu un temps d'écran "confortable" dans son rôle de Karen

- Jon Berthal s'était entraîné avec l'ancien Punisher, Thomas Jane, pour ses débuts dans le MCU

Pour rappel, Daredevil: Born Again sera disponible au mois de mars.