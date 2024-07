[SDCC] DC Comics annonce New Gods par Ram V

Après la fin de son run sur Detective Comics, Ram V va déjà plancher sur un nouveau projet chez DC Comics qui s’annonce ambitieux puisqu’il s’agit d’une série dédiée aux New Gods (Néo Dieux) illustrée par Evan Cagle (Dawnrunner).

Pour l’histoire, Ram V révèle que les événements d’Absolute et DC All In vont déclencher un équilibre cosmique qui va influencer New Genesis et Apokolips. Le thème de la paternité devrait être un thème clé de la série. Evan Cagle va aussi désigner l’apparence de certains Néo Dieux, dont Orion que vous pouvez retrouver ci-dessous.

Le premier numéro sortira en décembre sans plus de précisions.