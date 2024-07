[SDCC] Un titre et un compositeur pour le prochain film Fantastic Four

C'est encore et toujours lors de la Comic-Con de San Diego que quelques informations autour du prochain film Fantastic Four sont tombées. Avant toute chose, sachez que le titre officiel du film a été divulgué. Ainsi, le film s'appelle dès à présent The Fantastic Four : First Steps (soit Les Quatre Fantastiques : Premiers pas en français). Autre point, le compositeur du film a été trouvé. Un compositeur dont vous connaissez déjà sans doute le travail si vous êtes amateur de comics puisqu'il avait déjà réalisé l'OST de The Batman (entre autre).

A côté de cela, sachez également qu'un visuel de l'univers "retrofuturiste" a également été dévoilé.

Le voici :

Pour finir, et bien que cela semblait évident, il a également été confirmé que les Fantastic Four seraient présents dans les deux prochains films Avengers.

Alors ? Que pensez-vous de toutes ces annonces ?