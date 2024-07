[SDCC] Un clip pour le film animé Watchmen Chapitre 1

Après une bande-annonce il y a peu, la Comic-Con de San Diego nous offre le premier extrait du film Watchmen Chapitre 1.



En introduction, Katie Sackhoff (The Mandalorian, Battlestar Galactica) nous parle de son rôle, Laurie Juspeczyk aka Spectre Joyeux, tease la deuxième partie pour plus tard dans l'année et souhaite une bonne Comic-Con.

Dans l'extrait nous pouvons également entendre Michael Cerveris (Mindhunter) en Doctor Manhattan ainsi que Troy Baker (Uncharted, The Last of Us) comme présentateur télé, qui incarne principalement Adrian Veidt, plus connu sous le nom d'Ozymandias.

Watchmen Chapitre 1 est prévu pour le 13 août 2024.