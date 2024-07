Batman et Robin Year One

DC annonce pour Octobre 2024 un nouveau venu dans la grande lignée des « Year one ». Mark Waid sera accompagné de Chris Samnee au dessin pour nous narrer cette première année de collaboration entre Batman et le tout premier Robin : Dick Grayson. La série a été annoncée en 12 numéros.

Un père et son fils :

La série se déroulera 1 à 2 mois après l’arrivée de Dick au sein de la maison Wayne. L’histoire devrait se concentrer sur la dynamique familiale entre Bruce, Dick et Alfred. Dc donne le synopsis suivant :

Tandis que Bruce Wayne s’adapte aux défis qu’entraîne l’adoption de l’orphelin Dick Grayson , un nouveau mystérieux parrain de la mafia, surnommé le Général arrive à Gotham dans le but de la conquérir en écrasant toutes les autres mafias. Mais qu’est-ce qui le relie à Double Face ? Batman et son nouveau sideckick, Robin, vont chercher les réponses, mais il leur sera bien difficile de naviguer entre les deux facettes de leur relation, en tant que père et fils, ainsi qu’en tant que dynamic duo. Le tout avec le présent et l’avenir de Dick Grayson dans la balance.

Lors d’une récent interview Mark Waid a détaillé son approche :

« Même si Batman et Robin sont les héros de cette histoire, au point d'occuper une bonne partie du temps d'écran, ce n'est pas une histoire 'sur' Batman/Robin, mais plutôt une histoire qui s'intéresse à Bruce et à Dick. Tout commence un mois ou deux après l'adoption de Richard Grayson par Bruce Wayne , et celui-ci réalise vite qu'il n'a aucune idée de comment élever un enfant de cet âge. Il n'a pas de modèle sur lequel s'appuyer : son propre père était mort depuis longtemps lorsqu'il avait l'âge de Dick. Rien de ce qu'il a fait ne l'a préparé à endosser ce rôle, et Alfred, malgré sa tendresse et ses bons conseils, n'a pas non plus beaucoup d'expérience dans ce domaine ».

Chris Samee partage aussi son enthousiasme pour le projet :

Dick est tout ce que Bruce n'est pas : impétueux, flamboyant, téméraire. Mais il est aussi précis ; il peut réussir un atterrissage. Il obéit aux ordres lorsqu'ils sont logiques pour lui, mais il est prêt à improviser, testant ainsi son rôle au sein du Duo Dynamique. Les premières pages que vous verrez vous montreront comment ils agiront et réagiront lorsqu'ils s'aventureront ensemble en patrouille dans Gotham City . Nous avons hâte que cette histoire soit enfin racontée.

Ci-dessous vous pouvez profitez des couvertures du premier numéro :

Alors, que pensez-vous de ce nouveau year one à venir ?