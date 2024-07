DC révèle les équipes créatives des premières séries Absolute

Suite à l’annonce de l’initiative DC All In, l’éditeur a rapidement dévoilé les équipes créatives et les brefs synopsis de trois séries de ce nouvel univers DC.

Tous les titres annoncés ont pour l’instant une même thématique, des super-héros plus marginaux à qui on enlève un nombre important d'éléments qu’ils ont dans l’univers classique. On retrouve aussi des grands noms de l’industrie du comics pour s’occuper de ces premiers titres.

La première série à démarrer sera Absolute Batman le 9 octobre, marquant le retour de Scott Snyder (Batman Metal, American Vampire) sur un titre Batman avec Nick Dragotta (East of West) aux dessins. Ils nous introduiront une version de Batman qui n’a pas d’argent, pas de manoir ou de majordome.

Ensuite, c’est au tour de la série Absolute Wonder Woman par Kelly Thompson (Captain Marvel) et Hayden Sherman (The Few) d’arriver le 23 octobre. “Pour Diana, il n’y a pas d'île du paradis, pas de sororité pour la former, ni de mission de paix. Quel est donc le but d’une Amazone dans ce nouvel univers ?”

Enfin, Jason Aaron (Thor, Conan) et Rafa Sandoval (Flash Rebirth, Green Lantern Rebirth) s’occuperont d’Absolute Superman pour le 6 novembre. “Ce Superman n’a pas de famille, pas de Forteresse de Solitude et pas de foyer. Se dressera-t-il dans ce nouvel univers pour la vérité, la Justice et un lendemain meilleur ?"

Les détails restent encore minces. Scott Snyder décrit le DC All In comme un point d’entrée pour les nouveaux lecteurs ainsi que l’occasion de découvrir de nouvelles directions pour l’univers DC. Plus d’informations à venir sûrement pour la SDCC 2024.