Bande annonce pour Captain America: Brave New World

Mine de rien, nous nous rapprochons doucement de la sortie du prochain film sur Captain America prévu pour le 12 février 2025 et intitulé Captain America: Brave New World. Marvel a donc décidé d'en montrer des images avec une première bande annonce. Sam Wilson est le personnage principal ici, c'est donc Anthony Mackie que l'on retrouve dans le rôle. Le film fait suite à la série Falcon & The Winter soldier et est réalisé par Julius Onah.

VOST

VF