Batman affronte un loup-garou dans Batman: Full Moon

DC a annoncé un nouveau titre dans sa collection DC Black Label. Batman: Full Moon sera une mini-série en 4 numéros qui débutera le 9 octobre, pile pour la période d'Halloween. Le scénario sera de Rodney Barnes (Star Wars: Ahsoka, Luke Cage: Gang War), avec des dessins de Stevan Subic (The Riddler : Year One). L'histoire est simple : un loup-garou se balade dans Gotham City , et Batman doit l'arrêter pour protéger sa ville. Zatanna Zatara fera une apparition. Chaque numéro aura une couverture de Subic qui brille dans le noir. Le premier numéro aura aussi des couvertures de Steve Beach, Francesco Francavilla et Mike Perkins.