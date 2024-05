Marvel Rivals annoncé sur consoles

Cette nuit a été diffusé un State of Play par Sony qui contenait une bande annonce pour le jeu Marvel Rivals. Même si on s'en doutait, elle confirme donc son arrivée sur PS5 en plus du PC, et NetEase a aussi précisé une sortie sur Xbox Series. Pour revenir à la PS5, une beta est prévue pour juillet, afin de tester le jeu, et le costume Scarlet Spider sera exclusif à la console de Sony.

Marvel Rivals sera un shooter en équipe dans des arênes destructibles. La vidéo présente plutôt bien ce qu'il sera possible avec le jeu. Un aperçu des personnages disponibles nous est présenté, avec les Avengers, les Gardiens de la Galaxie ou les X-Men, et quelques focus sur certains comme Venom ou Adam Warlock. Le jeu n'a pas encore de date de sortie.