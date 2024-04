Du polar et du thriller pour Urban en août et septembre

Cette année, Urban Comics a décidé d'orienter ses sorties par genre, tous les deux mois. Pour les mois d'août et septembre, l'éditeur choisit de s'intéresser au polar et au thriller pour annoncer les sorties à venir sur cette période. Bien entendu, toutes ses sorties ne seront pas liées à ce thème, mais cette démarche permet de mettre certaines sorties en avant.

La réponse facile au polar est bien entendu Batman , le personnage préféré du public, et donc de DC et d'Urban. Il aura le droit à quelques publications, dont l'arrivée enfin de la série sur le Pingouin de Tom King. Les autres nouveautés sont Bat-Man - First Knight et Danger Street. Nous apprenons aussi qu'une vague de Nomad est prévue pour août, ainsi que la conclusion de Newburn. Le reste est composé de rééditions, soit en Nomad, soit en Grand Format.

Vous trouverez ci-dessous toutes les sorties Urban par mois liées aux thématiques polar et thriller. Cette liste sera complétée par l'éditeur avec les autres sorties en déhors de ces genres. La prochaine thématique, donc probablement pour la fin de l'année, sera le fantastique et l'horreur.

AOÛT

- Bat-Man - First Knight (Black Label) : de Dan Jurgens et Mike Perkins, Batman version années 30

- Le Pingouin tome 1 (DC Infinite) : série de Tom King et Rafael De Latorre, la vie du Pingouin après s'être fait passer pour mort

- Danger Street (Black Label) : de Tom King et Jorge Fornés, Starman, Metamorpho et Warlord essaient d'intégrer la Justice League en invoquant Darkseid

- Gotham Central tome 1 (Nomad) : réédition de la série de Greg Rucka en format poche

- Sheriff of Babylon (Nomad) : réédition de l'album de Tom King et Mitch Gerads en format poche

- Scalped tome 1/3 (Grand Format Urban) : réédition de la série de Jason Aaron et R.M. Guéra en format européen

- 100 Bullets tome 1/5 (Grand Format Urban) : réédition de la série de Brian Azzarello et Eduardo Risso en format européen

- Newburn tome 2 (Urban Indies) : suite et fin de la série de Chip Zdarsky et Jacob Philips

SEPTEMBRE

- Southern Bastards Intégrale 1 : réédition de la série de Jason Aaron et Jason Latour en intégrales

- Deadly Class tome 1 (Grand Format Urban) : réédition de la série de Rick Remender et Wes Craig en format européen