[Sorties Comics] Vendredi 05 Avril

Alyson est l’une des pilotes favorites de la pègre.

Seulement, par sa faute, elle a perdu dernièrement

un être cher. Alors qu’elle sombre totalement,

un type mystérieux vient à sa rencontre et lui

parle d’une grande course tous terrains dont le

grand prix serait de pouvoir remonter le temps,

et ainsi de corriger son passé. Alyson se rend sur la

ligne de départ mais dès la première manche, des

choses improbables se produisent. Les participants

semblent téléporter dans d’autres lieux, et surtout

d’autres temporalités...

Prix : 25€