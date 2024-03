[Sorties Comics] Vendredi 15 Mars

Urban Comics

Les Seize familles contrôlant dorénavant le monde se réunissent dans le complexe privé luxurieux de Triton One, pour tenter de résoudre le conflit émergeant entre les clans Carlyle et Hock. Les têtes pensantes des familles sont présentes, et leurs bras armés, les Lazare, sont avec elles.... Tromperie et guerre vont de pair, et les l'avenir du monde, comme celui de Forever Carlyle, sera à jamais bousculé par le conclave.

Contenu vo : Lazarus Book Two (Lazarus #10-21).

Prix : 39€