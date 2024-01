Cette semaine, le duo Simon Spurrier-Aaron Campbell retrouve Constantine pour un nouveau titre. Dream vient solliciter l'aide de l'anti-héros pour enquêter sur un mal qui s'est enraciné aux États-Unis alors que John n'est pas au meilleur de sa forme.

DC a dévoilé un aperçu de John Constantine : Hellblazer - Dead in America #1 avec quelques pages intérieures et les couvertures alternatives de Jock et Sean Phillips. Numéro à découvrir dès aujourd'hui.