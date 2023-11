[Sorties Comics] Mercredi 15 Novembre

Panini Comics



Voici en un seul album les origines de ces personnages hors du commun : Namor, les Quatre Fantastiques, Spider-Man, Hulk, le Dr Strange, Iron Man, Thor, Ant-Man, les X-Men, Daredevil, Black Widow, Captain America, le Silver Surfer, la Panthère Noire et bien d'autres !

(Contient les épisodes US Marvel Comics (1939) 1, Fantastic Four (1961) 1, 48, 52, Incredible Hulk (1962) 1, Amazing Fantasy (1962) 15, Journey Into Mystery (1952) 83, Tales to Astonish (1959) 27 et 35, Strange Tales (1951) 115, Tales of Suspense (1959) 39, 52 et 63, Avengers (1963) 1, Uncanny X-Men (1963) 1, Daredevil (1964) 1, Mighty Thor (1966) 146, Marvel Premiere (1972) 15, Werewolf By Night (1972) 32, Ms. Marvel (1977) 1, Marvel Spotlight (1971) 32, Captain America (1968) 117, Savage She-Hulk (1980) et Incredible Hulk (1968) 271 , précédemment publiés dans SUB-MARINER : L'INTÉGRALE 1939-1967, NOUS SOMMES LES 4 FANTASTIQUES, JE SUIS HULK, AMAZING FANTASY 1000, JE SUIS THOR 60 ANS, ANT-MAN/GIANT-MAN : L'INTÉGRALE 1962-1964, MARVEL VISIONARIES – STEVE DITKO, JE SUIS IRON MAN 60 ANS, AVENGERS – LA COLLECTION ANNIVERSAIRE 1, MARVEL : LES GRANDES BATAILLES 4 : X-MEN VS MAGNETO, DAREDEVIL : L'INTÉGRALE 1964-1965, JE SUIS BLACK WIDOW, JE SUIS CAPTAIN AMERICA 80 ANS, MARVEL VISIONARIES – JACK KIRBY, BLACK PANTHER : L'INTÉGRALE 1966-1975, STAN LEE TREASURY EDITION, MARVEL VINTAGE : MARVEL LES ORIGINES, MOON KNIGHT : L'INTÉGRALE 1975-1980, MISS MARVEL : L'INTÉGRALE 1977-1978, SPIDER-WOMAN : L'INTÉGRALE 1977-1978, LES TRESORS DE MARVEL 6 et 10 et MARVEL CINEMATIC COLLECTION 4 : LES GARDIENS DE LA GALAXIE)

Prix : 70€