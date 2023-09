L'univers de Fables dans le domaine public ?

Les droits de propriétés dans les comics ont toujours été source de conflit, et Bill Willingham est en combat avec DC depuis des années sur les droits des personnages de Fables. D'après lui, il est le seul propriétaire de ces droits, et même les dessinateurs, qui ont participé à la création des personnages, en sont exclus. Du coup, pour mettre un point final au conflit, l'auteur a décidé qu'à partir du 15 septembre, les droits de Fables et de toutes ses séries spin-offs sont dans le domaine public.

Le conflit entre Willingham et DC remonte à loin. DC a utilisé la licence Fables, sans forcément consulter l'auteur, a priori seul détenteur des droits. Par exemple, pour le jeu vidéo Telltale, Willingham n'a reçu aucun royalty. Désormais, ces droits appartiennent a priori à tout le monde, ce qui devrait signifier que vous pouvez aujourd'hui utiliser les personnages pour votre propre histoire. En revanche, ce changement n'affecte pas les projets en cours, et l'auteur continuera à toucher des royalties.

DC a depuis communiqué, et s'oppose bien évidemment à Willingham. Pour l'éditeur, les droits de Fables lui appartiennent, et ne sont donc pas dans le domaine public. Il prévient qu'il n'hésitera pas à lancer des actions contre ceux qui violerait ces droits. Ce qui peut paraitre étonnant, c'est de se battre pour des droits de personnages de contes, donc déjà dans le domaine public. Les droits s'appliquent sur l'interprétation de ces personnages (Bigby Wolf et non le grand méchant loup).

Bref, difficile de savoir précisement où en est ce conflit. Il faudrait pour cela au moins avoir accès au contrat entre DC et Willingham. La bataille des droits concernant Fables semble partie pour durer. Du coup, si vous prévoyez de créer une série Fables, attendez encore un peu !