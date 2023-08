Marvel va introduire un nouveau Sentry

Une version renouvelée du plus puissant héros de l'univers Marvel

Sentry a quitté l'univers Marvel en 2020 à la suite de son affrontement avec Knull lors du crossover King in Black. Après 3 années, Marvel annonce qu'il est temps pour ce Superman "Marvel" de faire son retour.

Cependant, Bob Reynold laissera cette fois la place à un tout nouveau Sentry qui prendra le relais dans une nouvelle mini-série de Jason Loo et Luigi Zagaria. Selon les premiers synopsis, les pouvoirs et les souvenirs de Sentry commencent à se manifester chez différentes personnes à travers le monde - l'une d'entre elles prendra-t-elle le contrôle et deviendra-t-elle le nouveau SENTRY ?

La série 2023 devrait nous apporter ces réponses et nous permettre de découvrir cette nouvelle mouture du SUPERMAN MARVELIEN.