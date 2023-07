Christian Ward à l'oeuvre sur Batman: City of Madness

Le dessinateur Chritian Ward revient en octobre prochain pour un nouveau titre du DC Black Label, Batman: City of Madness, un titre où il tiendra également le rôle de scénariste.

C'est quelque peu après la clotûre de la San Diego Comic-Con, que l'artiste derrière les planches du très sympathique Aquaman: Andromeda de Ram V, officialise la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Dans cette mini-série, contenue en 3 numéros, l'auteur nous proposera sa propre version de Gotham, horrifique aux inspirations lovecraftiennes. Une proposition alléchante, compte tenu du talent de l'artiste à délivrer de somptueuses planches, aux ambiances singulières.

Dans les profondeurs de Gotham City , existe une autre Gotham. Cette Gotham Below, est un cauchemar éveillé, peuplée des reflets maudits des citoyens de la surface, nourris par les peurs et de la haine du monde d'en heut.

Pendant des décennies, la porte qui sépare les deux villes a été scellée et lourdement gardée par la Cour des Hiboux. Mais aujourd'hui, la porte s'ouvre et la version corrompue du Chevalier Noir s'est échappée… pour piéger et former son propre Robin. Batman doit former une alliance difficile avec la Cour et ses alliés mortels pour l'arrêter - et pour retenir la vague des versions cauchemardesques de ses propres ennemis, tous pires les uns que les autres, qui se déversent dans ses rues !