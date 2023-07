[SDCC] Homelander, Peacemaker et Omni-Man squattent Mortal Kombat 1

Depuis quelques temps déjà, Mortal Kombat multiplie les interventions de personnages provenant d'autres univers. Le prochain opus n'échappera pas à la règle puisqu'à travers le DLC Kombat Pack, trois personnages très appréciés des fans de comics seront de la fête : Homelander (The Boys), Peacemaker (The Suicide Squad) et Omni-Man (Invincible).

Pour les intéressés, une vidéo a été dévoilée lors de la San Diego Comic Con. La voici :

Pour rappel, Mortal Kombat 1 sortira le 19 septembre sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.