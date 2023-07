La production de Deadpool 3 et Venom 3 en arrêt

Comme vous le savez probablement, les scénaristes hollywoodiens sont en grève depuis début, et ils ont été rejoints hier par les acteurs, notamment par le biais du syndicat SAG-AFTRA. Les revendications vont d'une revalorisation de leurs rémunérations, qui ont chûté avec le boom du streaming, à des garanties contre la récupération de leurs voix et leurs images par des intelligences artificielles.

Forcément, cette mobilisation, rare puisque la dernière date des années 60, va avoir un impact sur les productions en cours. Le site The Hollywood Reporter a commencé à faire un point. Au niveau des adaptations de comics, Deadpool 3 et Venom 3 ont leurs productions à l'arrêt. La production des films d'animation peut continuer, mais risque de prendre du retard pour le doublage : Spider-Man: Beyond the Spider-Verse est concerné.