Une nouvelle série Birds of Prey par Kelly Thompson

Une nouvelle série Birds of Prey est en route, avec elle, une nouvelle équipe artistique. Celle-ci sera composée de Kelly Thompson au scénario, Leonardo Romero au dessin et Jordie Bellaire à la couleur. L'annonce a été faite par un tweet de Thompson, et était accompagnée d'une illustration de Black Canary . La scénariste a laissé sous-entendre sur son Substack que l'équipe sera différente de l'habituelle. Ce sera la première série sur l'équipe depuis 2021 et Harley Quinn and the Birds of Prey. La nouvelle série devrait arriver à l'automne.