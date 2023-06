[Sorties Comics] Vendredi 02 Juin

Dargaud

Alors que Katie, cheffe de cuisine renommée, est sur le point d'ouvrir un deuxième restaurant – le sien ! –, les problèmes débarquent : l'ouverture est compromise, ses amours battent de l'aile, son ex réapparaît et, pour couronner le tout, sa meilleure serveuse se blesse. Et sans que rien ne le laisse présager, la vie de Katie passe de super top à vraiment nulle. Ce dont elle a besoin, c'est d'une seconde chance. Tout le monde y a droit, après tout. Mais encore faut-il savoir en faire bon usage...



Un roman graphique, par l'auteur de Scott Pilgrim, qui aborde avec sagesse et humour le coeur de nos angoisses existentielles comme la peur de l'échec, la volonté de se dépasser et les amours naissantes.

