Nouvelle série Batman & Robin par Joshua Williamson et Simone Di Meo

La grande initiative Dawn of DC en cours depuis le début de l'année accueillera une nouvelle série Batman & Robin en septembre.

C'est lors de la MegaCon 2023 à Orlando que l'éditeur a dévoilé le retour de Batman et de son fils Damian en tandem dans les rues de Gotham, après les avoir opposé dans Batman vs Robin jusqu'aux évènements de Lazarus Planet.

Le scénariste et superviseur de l'ère précédente, Infinite Frontier, Joshua Williamson sera accompagné de Simone Di Meo aux dessins, à qui l'on doit notamment les superbes planches de We Only Find Them When They're Dead (Boom Studios, paru en VF chez Hi Comics). Pour l'heure, on n'en sait pas plus sur l'intrigue qui réunira père et fils, si ce n'est que Damian aura enfin droit à sa Robin Mobile.

Batman & Robin #1 est attendu pour le mois de septembre 2023, peu après le premier tome de Planète Lazarus reprenant la série Batman vs Robin qui paraîtra en juin chez Urban Comics.